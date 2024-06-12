Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Isparta'da %13 Azalma

BASIN DUYURUSU

2024 Yılı 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Isparta İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

2024 yılının 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Isparta İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı, Isparta Valiliği'nde gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, kolluk kuvvetleri temsilcileri, rektör yardımcıları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Baruş, kadına yönelik şiddeti insanlık dışı bir eylem olarak niteleyerek bu konuda eğitimin önemine dikkat çekti. Vali Baruş, “Hem alınan tedbirler hem de yapılması gereken bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ilgili olarak birçok kurumumuz çalışmalar gerçekleştiriyor. Tabi ki sivil toplum kuruluşlarımızın da bu anlamda çok ciddi katkısı var. Bu çalışmalara katılan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle. Bir önceki yılla karşılaştırdığımızda, 2023 yılında ilk 5 ayda kadına yönelik veya aile içi şiddet konusunda 999 olay meydana gelmişken, 2024 yılında bu sayı 869’a düştü. Yaklaşık %13’lük bir azalış var. Koruyucu tedbir karar sayısı 932’den 771’e düştü, %17’lik bir azalma var. Önleyici tedbir karar sayısı da 986’dan 805’e düştü, bunda da %18’lik bir azalma var. 2023 ve 2024 yıllarının ilk 5 ayında şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadın bulunmamaktadır. İnşallah bu trendi düşürerek devam ettiririz. Toplum olarak büyük bir rahatsızlık duyduğumuz bu olayların ciddi oranda azaltılmasına katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim faaliyetleri ve 2024 yılının ilk beş ayında meydana gelen olaylarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







