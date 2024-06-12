Her Yerde Aranan Şahıs Yakalandı

36 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan toplam 36 yıl 1 ay 4 gün hapis cezası ile aranan M.S. isimli şahıs yakalandı.

M.S., Kasten Öldürme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından aranıyordu. Operasyon sırasında, şahsın üzerinde başkasına ait bir kimlik bulundu ve yakalanmamak için bu kimliği kullandığı tespit edildi.

Yapılan işlemler sonucunda M.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







