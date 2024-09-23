İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Usulsüzlük İddiaları: Vakıf Aracılığıyla Toplanan Ücretler Gündemde

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sayıştay'ın 2021 ve 2023 raporlarında yer alan ciddi usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Raporlara göre, üniversitede düzenlenen sempozyumlar için alınan katılım ücretlerinin üniversite hesaplarına yatırılması gerekirken, bu ücretlerin İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve bazı kamu personeline ait şahsi hesaplarda toplandığı tespit edildi.

Vakfın Kanuna Aykırı Kurulması

2023 raporunda, üniversitenin 2017 yılında yasa dışı şekilde İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nı kurduğu belirtildi. Vakfın, 5072 sayılı Kanun’a aykırı olarak üniversitenin ismini kullanarak ücret topladığı kaydedildi. Sayıştay denetçileri, bu uygulamanın kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde kullanıldığını vurguladı.

Rektörün Geçmişi Dikkat Çekti

Vakfın kurucuları arasında, 2017'de üniversitenin rektörü olan ve 2011'de AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in de bulunduğu belirtildi. Sayıştay raporunda, üniversitenin etkinliklerinde vakıf isminin kullanılmaması gerektiği ve gelirlerin resmi hesaplarda toplanması gerektiği ifade edildi.