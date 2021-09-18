ITSO Başkanı Tutar’dan Gaziler Günü Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle yayımladığı mesajında, “Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık ile vatanseverlik destanı olarak yerini almıştır” dedi.

ITSO Başkanı Tutar, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü’nü kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ile esarete alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk insanı şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık ile vatanseverlik destanı olarak yerini almıştır.

Bizler de vatanı, milleti, bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerimizin aziz emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Şehit ve gazilerimiz bizlerin medarıiftiharı, vatanseverliğin, fedakârlığın, yardan ve serden geçmenin abideleridir. Bizler için büyük manası olan bu özel günde, cennet vatanımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz ile vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta bulunan gazilerimize en derin saygı ve şükranlarımı sunuyor, kendilerine Yüce Allah’tan uzun ömürler diliyorum."