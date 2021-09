Gelecek kuşaklar için ‘Haydi yapalım’ dediler

Isparta Belediyesi, Let’s do it! Türkiye grubu ile ortaklaşa 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Çünür Tepesinde, çevre temizliği faaliyeti düzenleyerek, vatandaşları çevreye duyarlı olmaya ve çöp atmama konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.Çünür Tepesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Isparta Belediyesi Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, Hakkı Kaya, Let’s do it! Türkiye (Haydi Yapalım) Isparta İl Temsilcisi Havva Fidancı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevreciler ve gönüllüler katıldı.‘Haydi yapalım arkadaşlar’ sloganıyla gerçekleşen faaliyette çevre gönüllüleri Çünür Tepesine çıkan güzergâh ve tepe üzerindeki cam, plastik, kâğıt başta olmak üzere tüm atıkları toplayarak ayrı ayrı istifledi ve geri dönüşüme gönderdi.Yıllardır eş zamanlı olarak uluslararası gerçekleşen Dünya Temizlik Gününde amaçlarının sadece tek bir gün temizlik yapmak değil, temiz bir geleceğin adımlarını ‘haydi yapalım’ diyerek başlatmak olduğunu söyleyen Let’s do it! Türkiye Isparta İl Temsilcisi Havva Fidancı, “Dünya Temizlik Günü küresel bir farkındalığın büyük bir başlangıcıdır” dedi.Çöp körlüğünü yenmenin, atıkları doğru yönetmenin yeryüzündeki herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Fidancı, “Biz sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Hedefimiz bir gün değil her gün temizlik felsefesini insanlara aşılamak. Faaliyetlerimizi gönüllülük esaslı sürdürmekte ve dünyada 180 ülke ile birlikte Let’s do it! Hareketini ülkemizde bugün 300’den fazla noktada gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, “18 Eylül Dünya Temizlik Günü, aynı anda 16-22 Eylül tarihleri arası da Avrupa Hareketlilik Haftası. Bizlerde bugün Let’s do it ekibiyle birlikte Isparta Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımızla buradayız. Etkinliğimize Kızılay gönüllülerimiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, vatandaşlarımız var” dedi.Başkan Yardımcısı Gözgün, Let’s do it’in sadece küçük bir ülke olan Estonya’da 50 bin kişinin bir araya gelerek 5 saat gibi kısa bir sürede 10 bin ton çöpün nasıl toplanabileceğinin farkındalığını ortaya koyduğunu belirtti. Gözgün, “Neden bu farkındalığı Isparta için yapmayalım. Kirazlıdere alanımızda 8 ay önce başlattığımız bir temizlik çalışmasıyla oradan kamyonlarca çöp çıktı. Biz öncelikle kirletmemenin farkındalığını yaşatmamız gerekirken, maalesef bugün kirlenen çevremizi temizlemenin farkındalığını oluşturacağız diye uğraşıyoruz. Şuna da inanıyoruz, su kaynaklarımız tükenmeden, çevremiz yaşanamaz hale gelmeden önce biz hep birlikte elbirliği yapıp bu dünyayı gelecek kuşaklar için kurtarmamız gerektiğine inanıyoruz. Başkanımız, Isparta’yı yaşanabilir, temiz, su kaynaklarıyla her türlü çevre etkenlerin kontrol altına alındığı güzel bir Isparta’yı ortaya koymak istiyor. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da “Bugün atıkları ayrıştırarak toplamak için bir aradayız. Belediye Başkanımızın temiz şehir anlayışı noktasında bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Çünür Tepesindeki çöpleri toplayarak, ayrıştırarak bir farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Katılımcı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinliğin giderek artmasını, yayılmasını, insanlarda kirletmeme, doğaya önem verme bilincinin aşılanması için bir farkındalık olur diye düşünüyorum” görüşlerinde bulundu.