ITSO Başkanı Çelik’ten Regaib Kandili Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, “Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaib Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

ITSO Başkanı Çelik Regaib Kandilinin tüm İslam alemine birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi, “Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz.

Manevi duygularımızın yoğunlaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete ulaşma arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz bu müstesna zaman dilimlerini doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde huzurlu, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüştürebiliriz.

Bu vesile ile İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.