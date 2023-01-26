ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN

REGAİP KANDİLİ MESAJI

Müminlere rahmet, bereket ve manevi nimetlerin feyzinden istifade etme imkânı sunan Mübarek Üç Aylara kavuşmuş bulunmaktayız. Allah (cc)'ın lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı bu mübarek ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Regaib Gecesi, manasının da işaret ettiği üzere, yapmış olduğumuz hayırlı işlerin, faziletli amellerin Cenab-Hak nezdinde mükâfatına kavuşacağımız mübarek bir zamandır. Bu mukaddes gece bizlere, Yüce Rabbimizin af ve mağfiretini talep etme fırsatının yanında hata ve yanlışlarımızdan tövbe ederek nefis muhasebesi yapma imkânını da bahşetmektedir.

Günlük hayatın yoğunluğu içerisinde ihmal ettiğimiz manevi sorgulamayı yaparak bizlere yüce dinimizce öğütlenen ahlaki erdemleri hayatımıza hâkim kılma amacıyla tefekkürde bulunmak, düşüncelerimizi esaret altına alan tamahkârlık ve bencillikten kurtulmak için dua ve niyazda bulunmak, tüm rağbetimizi Rabbimizin rızasına yöneltmek bu güzel geceyi anlamına uygun biçimde idrak etmemizi sağlayacaktır.

Bu mübarek gecenin aramızdaki dargınlık ve kırgınlıkların sona ermesine, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmesine vesile olmasını, ülkemize ve insanlığa barış, esenlik ve huzur getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Ispartalı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Âleminin Regaip Kandilini ve Üç Aylarını tebrik ediyorum.