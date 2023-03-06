Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta'yı ziyaret edişinin 93. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, “O gün yaşanan heyecanı bugün bir kez daha aynı içtenlikle yaşıyoruz.” dedi.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik yayımladığı mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize teşrifinin 93. yıl dönümü ve bizler bu önemli günü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.Dünyada eşine az rastlanan büyük bir devlet adamı Atatürk’e çok şey borçlu olduğumuzun her zaman bilincindeyiz. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı gibi dünyada birçok ülkeye de örnek olmuştur. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm hedefimiz; ulu önderimiz Atatürk’ün çizdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti vizyonuna ulaşmak amacıyla ilimizin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve yeni projelerle Isparta’mızın ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomiye kavuşmasına katkıda bulunmaktır.Isparta halkı, onun çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeden, birlik ve beraberlik ruhuyla, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azmi ve kararlılığındadır.Bu duygu ve düşüncelerle Isparta’ya gelişinin 93. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”