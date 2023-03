Adres:

Isparta'da gül ve lavanta ürünleriyle öne çıkan Eylül Minel Lokum Fabrikası, tahin değirmeni ile doğal susamdan çekilmiş taze sıcacık tahin satışına başladı.Eylül Minel, kaliteli ve lezzetli sıcak tahin üretimi ile birlikte tahin helvası satışı yaparak müşterilerine hizmet vermektedir. Doğal ve taze malzemeler kullanarak ürettiği ürünleri, hijyenik koşullarda üretim yaparak tüketicilere sunmaktadır.Eylül Minel Isparta'da, ürettiği sıcak tahin ve tahin helvasıyla damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Eşsiz lezzeti ile sıcak tahin, özellikle kahvaltı ve sofralarının vazgeçilmezi olacak. Enerji deposu tahin, özellikle kış aylarında vücudunuzu ısıtacak ve güne zinde başlamanızı sağlayacak.Eylül Minel, doğal ve lezzetli ürünleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Son derece lezzetli ve sağlıklı ürünler sunan Eylül Minel, özellikle tahin ve tahin helvası konusunda oldukça iddialıdır.Eylül Minel'in sıcak tahin ve tahin helvası, her damak zevkine hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. Doğal tahin ve helva yapımında kullanılan malzemeler, en kaliteli ve taze ürünler arasından seçilmektedir. Bu sayede Eylül Minel'in tahin ve helvaları, hem lezzetli hem de sağlıklıdır.Eylül Minel'in sıcak tahini her zaman taze ve sıcak bir şekilde verilmektedir. Tahin helvasının enfes lezzeti, Eylül Minel müşterileri tarafından çok sevilmekte ve sık sık tercih edilmektedir.Eylül Minel'in tahin ve tahin helvası, her yaş grubuna uygun olup, özellikle çocukların severek tükettiği bir atıştırmalık olarak da tercih edilmektedir. Ayrıca, sporcuların ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin de tercih ettiği bir lezzet olan tahin, Eylül Minel'in en popüler ürünleri arasındadır.Eylül Minel, müşterilerine kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmakta, aynı zamanda uygun fiyatlarla hizmet vermektedir. Siz de Eylül Minel'in sıcak tahin ve tahin helvasını deneyebilir, doğal ve lezzetli bir atıştırmalık keyfi yaşayabilirsiniz.