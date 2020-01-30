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ISUBÜ’den Turizme Katkı...

ISUBÜ’den Turizme Katkı...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISUBÜ’den Antalya Turizmine Katkı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, Belek Turizm Bölgesindeki otellerde yarım dönem eğitim alacak, böylelikle Turizm Cenneti Antalya’nın turizm sektöründeki kalifiyeli eleman eksikliği giderilmiş olacak.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Eğirdir Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) arasında işbirliği toplantısı yapıldı. 43 oteli çatısında barındıran BETUYAP’ toplantı salonunda yapılan toplantıda 3+1 ve 7+1 eğitim modeline geçen ISUBÜ, öğrencilerini turizm bölgesindeki otellerde eğitime tabi tutacak.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolat, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Eğirdir MYO Müdürü Mustafa Gök, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürü Semih Doğrukol, Eğirdir MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, Eğirdir MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hüseyin DUMAN, BETUYAP’a ziyarette bulunarak çeşitli otellerin İnsan Kaynakları Müdürleri ile bir toplantı yaptılar. BETUYAB Genel Müdürü Bekir AKKAŞ ve BETUYAP’a üye otellerin İnsan Kaynakları Müdürleri ile yapılan toplantıda ISUBÜ’nün 3+1 ve 7+1 işyeri eğitimi modelinin tanıtımı yapıldı.

BETUYAB üyesi otellerin sorumlularına yapılan sunumda, “Üniversitemizde öğrencilerin öğrenimleri sırasında iş yerlerinde uygulamalı eğitim alarak mezuniyet sonrası kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 3+1 ve 7+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modeline geçilmiştir. 3+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modelinde öğrenciler 3 dönem Yüksekokulumuzda teorik ve 1 dönem iş yerlerinde uygulamalı eğitim alacaklardır. 7+1 modelinde de 7 dönem fakültelerimizde 1 dönem İşyerlerinde eğitim alacaklardır. Öğrencilerin uygulamalı eğitim ile iş yerlerinde çalışabilmeleri amacıyla çeşitli sektörlerdeki iş yerleri ile Üniversitemiz arasında İşyeri Eğitimi Protokolü imzalanması amaçlanmıştır. İşyeri Eğitimi 4 ay süreli olup bunu takiben Üniversitemiz bünyesindeki Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları öğrencileri için 60 iş günü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları öğrencileri için 30 iş günü staj eğitimi devam edecektir. Bu durumda Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları öğrencileri kesintisiz 6 ay, diğer program öğrencileri kesintisiz 5 ay süre ile iş yerlerinde iş yeri uygulaması ve stajlarını yapabileceklerdir. İşyeri ve Üniversitemiz arasında protokol ve sözleşme yapılması hâlinde öğrenciye iş yerinin ödeyeceği maaş asgari ücretin en az 1/3'ü oranında olacaktır. Öğrencilere Uygulamalı İşyeri Eğitimi ve Staj Eğitimi süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı sigortaları Üniversitemiz tarafından ödenecektir” denildi.

Yapılan toplantı sonunda tüm katılımcılara ISUBÜ hediye paketi verildi, Rektör İbrahim Diler, BETUYAB Genel Müdürü Bekir Akkaş'a teşekkür ederek Isparta gül ve elma ürünlerinden oluşan bir hediye paketi verdi. Hatıra fotoğrafı çekimi ile biten toplantı sonunda, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Eğirdir MYO Müdürü Mustafa Gök, Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Müdürü Semih Doğrukol, Eğirdir MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ve İnsan Kaynakları Müdürü Özgül Ekmekçi’yi ziyaret edilerek 3+1 ve 7+1 İşyeri eğitimi uygulaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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ISUBÜ
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