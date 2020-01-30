“SDÜ’nün Şehrimize ve Ülkemize Kattığı Değerin Farkındayız”

“Üniversitemizin Önemini Anlatacağız”

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, üniversite-kent buluşması kapsamında SDÜ’nün çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, “Bugün yürütülen başarılı çalışmaların içeriğini öğrenme fırsatı bulduk. Üniversitemizin şehrimize kattığı değeri çok iyi biliyoruz ancak bugün sadece şehrimize değil ülkemize kattığı değeri de öğrendik.” diye konuştu.Üniversite-Kent Buluşması Projesi kapsamında SDÜ’nün konuğu olan ilimiz muhtarları, ilk olarak Radyo –TV Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.Muhtarlar, 97.0 frekansından dinleyicisine ulaşan Radyo SDÜ stüdyolarını gezerek merkez bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi edindi. Daha sonra Çalgı Belgeliğinde bulunan Teke Yöresine ait enstrümanları inceleyen konuklar Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezini ziyaret etti. 7 gün 24 saat hizmet veren, Avrupa’nın en büyük kütüphaneleri arasında yer alan Bilgi Merkezinin SDÜ öğrencilerinin yanında tüm şehre hizmet verdiği belirtildi. Konuklar Halı Müzesini gezerek; buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan Fuzuli, İbn-i Sina, Yunus Emre, Newton, Ali Kuşçu gibi 60 önemli şahsiyetin portrelerinin yer aldığı el dokuması halıları inceledi.Program kapsamında muhtarlar, Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi aldı. Sadece şehrine değil aynı zamanda bölgesine de önemli hizmetler sunan Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini (YETEM) inceleyen konuklar, YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edindi.Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, SDÜ’nün düzenlemiş olduğu organizasyonun oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, “Üniversitemizin şehrimize kattığı değeri çok iyi biliyoruz ancak bugün sadece şehrimize değil ülkemize kattığı değeri de öğrendik. Biz de mahalle sakinlerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun SDÜ’nün ne derece önemli olduğunu mahallelerimizde anlatacağız. Özellikle yöresel enstrümanların yer aldığı Çalgı Belgeliğinden çok etkilendik.” dedi.Gezi sonrasında Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, muhtarlarla bir araya geldi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, Prof. Dr. Dulupçu, üniversitemizin tarihçesi, akademik-idari yapılanması, öğrenci sayısı, Ülkemizde tek olma özelliğine sahip Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, SDÜ Hastanesi, İlimizin kültürel mirasını gelecek nesillere aktaran “Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi”, ülkemizin dört bir ayanından gelen öğrencilerimize şehrin tarihi ve kültürünü yakından tanıtan “Keşif Isparta Projesi” ve yine üniversitemizin sosyal, kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.