İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!

OYUN ALANLARI KAPANACAK

GIDALAR KAPALI DEPOLANACAK

BUZ İÇİLEBİLİR SUDAN YAPILACAK

ÇAY-KAHVE MAKİNELERİ

EVCİL HAYVAN GİREMEYECEK

ATEŞİ YÜKSEK OLAN ALINMAYACAK

AÇIK BÜFELERE CAM SİPERLİK

VALELER ELDİVEN TAKMAYACAK

İŞYERLERİNDEKİ KURALLARI VATANDAŞ PUANLAYACAK

UYMAYANA YAPTIRIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeme-içme tesisleri için pandemi sürecinde hayata geçirilecek 131 kriter belirledi. Sertifika alabilmek için tavla, okey gibi elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımının durdurulmasından masalarda tek kullanımlık tuzluğa kadar çok sayıda önlem alma şartı getirildi.Bakanlık, "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" programı kapsamında, pandemi süresince uygulanacak COVID-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme formu hazırladı. Formda, yeme-içme tesislerinin sertifikayı alabilmesi için uygulaması gereken kriterler belirlendi. Bu kriterlerden bazıları özetle şunlar oldu:Çocuk oyun alanları, elle temas edilen oyun makineleri kapatılmış mı?Tavla, okey gibi elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımı durdurulmuş mu?Tesisteki tüm ünitelerin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmış mı?İşletme girişinde talep edilmesi halinde maske hazır bulunduruluyor mu?Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile ve üzeri kapalı olarak depolanıyor mu?Mutfaklarda çalışan personel, takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar taşıyor mu?Gıda üretiminde kullanılan buhar ve buz 'içilebilir nitelikteki sudan' elde ediliyor mu?Klimalar dışarıdan temiz hava alacak modda çalıştırılıyor mu?Kapı ve pencereler açılarak ortam sık sık havalandırılıyor mu?Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmış mı?Ortak kullanımda olan çay-kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiş mi?Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik sisteme çevrilmiş mi?El kurutma fanları kullanıma kapatılmış mı? El kurulamak için tek kullanımlık kâğıt havlular bulunduruluyor mu?Haşere ve kemirgen kontrolü ile evcil hayvanların işletmelere girişini önlemek amacıyla uygun prosedürler uygulanıyor ve kayıt altına alınıyor mu?İşletme girişinde ateş ölçümü yapılıyor mu? 38 dereceden yüksek ateşi olanlar geri çevrilip sağlık kuruluşuna başvurmaları için uyarılıyor mu?Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme gibi yöntemler tercih ediliyor mu?Müşteri ödeme cihazına temas ettiğinde her ödeme sonrası cihaz dezenfektanla siliniyor mu?'Açık büfe' uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarını önlemeye yönelik bir cam siperlik bulunuyor mu?Önlemler dahilinde bir görevli tarafından istenen yiyeceklerin misafire verilmesi sağlanıyor mu?Valeler her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra el antiseptiği ile ellerini temizliyor mu?Valeler bütün araçlara doğru şekilde maske takarak biniyor mu?Valelere eldiven takmamaları ve diğer kurallar konusunda eğitimleri verilmiş mi?Kontrollü sosyal yaşamın kuralları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Sağlık Bakanlığı, bu kurallara uyum için çalışmaları sürdürüyor. Bakanlığın hazırladığı "Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberleri"nde her işyerinin uyacağı kurallar tek tek belirlenirken, bakanlık yeni bir uygulama ile her işyerinin çalışma rehberlerine uyumunun bundan böyle puanlanacağını duyurdu.Örneğin bir kozmetik dükkânına gidildiğinde, maske takmayan müşterilerin uyarılmadığı ya da allık, ruj gibi malzemelerin denendiğini gören vatandaşlar, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden işyerini puanlayabilecek. Bu puanlama kontrol mercileri tarafından görülebilecek. Kurallara uymayan işyerlerine denetimler arttırılacak, uyarılar yapılacak. Kurallara ısrarla uyulmaması halinde gerekli yaptırımlar uygulanacak.