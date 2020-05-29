Isparta Belediyesi namaz alanlarını Cuma Namazıöncesi gülsuyu ile yıkadı, seccade ve maske dağıttıCorona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün Cuma Namazıyla birlikte açıldı. Isparta’da Cuma Namazı camilerin yanı sıra pazaryerleri ve stadyum başta olmak üzere açık alanlarda da kılındı. Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile Cuma Namazı öncesinde namaz alanlarında sosyal mesafe işaretlemeleri yaptı, gülsuyu atıldı, cemaate seccade ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camiler Cuma Namazı ile birlikte ibadete açıldı. Isparta’da camilerin açık alanları ile birlikte Milli Egemenlik Stadyumu, Davraz Kapalı Pazaryeri ve Halıkent Pazaryerlerinde Cuma Namazı kılındı.Isparta Belediyesi Cuma Namazı öncesinde namaz kılınacak olan başta stadyum, kapalı pazaryerleri ve Ulu Cami olmak üzere namaz kılınan açık alanları gülsuyu ile yıkadı. Isparta Belediyesi ayrıca namaz kılınacak açık alanlarda cemaat için sosyal mesafe işaretlemeleri gerçekleştirdi, Cuma Namazı girişinde vatandaşlara seccade ve maskesi olmayanlara maske dağıttı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Cuma Namazını, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile birlikte Ulu Cami meydanında kıldı. Başkan Başdeğirmen, namaz öncesinde meydana gelen vatandaşlara seccade dağıttı.