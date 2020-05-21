Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, pandemi döneminde şu ana kadar Isparta'ya ne kadar ödeme yapıldığını duyurdu.
- Sosyal Destek Programı
- Kısa Çalışma Ödeneği
- Nakdi Ücret Desteği
- İşsizlik Ödeneği
Bilgiç yaptığı açıklamada: ''Ispartalı hemşehrilerimize Pandemi döneminde, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'‘ın riyasetinde ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız Zehra Zümrüt Selçuk
aracılığıyla toplam 40.016.480.-TL ödeme yapılmıştır.'' ifadelerini kullandı.