PANDEMİ DÖNEMİNDE ISPARTA'YA KAÇ LİRA ÖDEME YAPILDI?

Sosyal Destek Programı

Kısa Çalışma Ödeneği

Nakdi Ücret Desteği

İşsizlik Ödeneği

Ispartalı hemşehrilerimize Pandemi döneminde, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'‘ın riyasetinde ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız Zehra Zümrüt Selçuk

aracılığıyla toplam 40.016.480.-TL ödeme yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, pandemi döneminde şu ana kadar Isparta'ya ne kadar ödeme yapıldığını duyurdu.''''