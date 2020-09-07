BAŞKAN VELİ GÖK’TEN

ISPARTASPOR’A DOPİNG!...

ISPARTASPOR EĞİRDİR’DE LİGE BİLENİYOR, ENERJİ TOPLUYOR.

Başkan Atakan YAZGAN; ‘Eğirdir’de 3 büyük takımı aynı andaağırlayacak kapasitemiz var.’Bu sezon 3. Ligde mücadele edecek olan Ispartaspor Eğirdir’de lige hazırlanıyor. Pazartesi günü ilk hazırlık maçını yapacak olan takımımızda moraller yerinde.Eğirdir Stadyumunda dünkü akşam idmanında Ispartaspor’u ziyaret eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Başkan Atakan YAZGAN, Ünlü Teknik Direktör Sadi TEKEOĞLU, Teknik Heyet ve futbolcularla birlikte oldu.Eğirdir elması ve baklava ikramında bulunan Başkan Veli GÖK futbolculara elleriyle baklava yedirdi, moral verdi. Ispartaspor’a tam destek vererek Eğirdir olarak yanınızdayız mesajı veren Başkan Veli GÖK’e, futbolcular ve teknik heyet Eğirdir’de olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek çok teşekkür ettiler.Daha önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği gibi takımları da çalıştıran Ünlü Teknik Direktör Sadi TEKELİOĞLU Eğirdir’in ve tesislerin güzelliğinden bahsederek her türlü desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e teşekkür etti.Eğirdir’li hemşehrimiz Ispartaspor Kulüp Başkanı aynı zamanda Eğirdir Altıngöl Oteli Sahibi Atakan YAZGAN; ‘Eğirdir’imiz cennet, futbolcular için havası, suyu ve tesisleriyle bulunmaz bir nimet, önümüzdeki günlerde büyük takımların kamp yapmak için cazibe merkezi olacağına inanıyorum, otelimizde hazırlıklarımızı yapıyoruz, şu anda 3 büyük takımı aynı anda Eğirdir’de ağırlayacak kapasitemiz var.’ diyerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e desteklerinden ve jestinden dolayı teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)