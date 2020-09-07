Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1’i...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.



Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1’i...



Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor



Ülkemizde görülen koronavirüsü kapsamında vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı corona virüs canlı verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Zaman ilerledikçe tablolardaki büyük değişim dikkat çekiyor





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca son bir ayda korona virüse yakalanan 100 kişiden 40,1’inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğunu belirterek uyarıda bulundu.



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BAKAN KOCA: GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR



Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ''Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da %11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı GÜCÜMÜZ BİRLİKTE TEDBİR.'' uyarısında bulundu.