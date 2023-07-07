Ispartaspor Kulübü, Davraz Su ile önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Başkan Gültekin Özdemir, Davraz Su işletmecileri Bünyamin IŞIK ve Hüseyin IŞIK'a teşekkür ederek desteklerinden memnuniyetini dile getirdi.Davraz Su, 2023-2024 sezonunda Ispartaspor Kulübü'ne su sponsoru olarak yer alacak. Bu anlaşma, kulübün gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Başkan Gültekin Özdemir, yaptığı açıklamada, "Davraz Su'nun kulübümüze verdiği destek için Bünyamin IŞIK ve Hüseyin IŞIK'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşma, kulübümüzün gelişimi ve başarısı için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Davraz Su işletmecileri de heyecanlarını dile getirerek, Ispartaspor Kulübü ile ortaklıktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Spora ve gençlere destek olmanın önemine vurgu yaparak, kulübe başarılar dilediklerini ifade ettiler.Ispartaspor Kulübü, Davraz Su ile gerçekleştirdiği bu sponsorluk anlaşmasıyla güçlü bir iş birliğine imza attı. Taraftarlar da bu anlaşmanın kulübün ilerlemesine ve başarıya ulaşmasına olanak sağlamasından dolayı büyük bir heyecan içerisinde. Bu iş birliğinin her iki taraf için de başarılı olmasını ve Ispartaspor Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasını diliyoruz.