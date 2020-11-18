MAKSİMUM BİLGİSAYAR'DAN İNDİRİM KARARI

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Isparta'nın teknoloji merkezi Maksimum Bilgisayar, bu defa müşterilerini yakından ilgilendirecek bir karar ile gündemde.Maksimum Bilgisayar hatırı sayılır bir indirim kampanyası için kolları sıvadı.Maksimum Bilgisayar, stoklarında bulunan tüm teknolojik ürünlerde peşin fiyatına 6 ay taksit yapacağını duyurdu. Bu fırsatı kaçırmayın!Ayrıca oyun ve iş istasyonu bilgisayarları içinde bir çok seçenek sunuyor. Sizin sadece bilgisayarı hangi amaçla kullanacağınızı söylemeniz yeterli...!