Ekonomi çevreleri Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı 19 Kasım Perşembe gününe kilitlendi. Piyasa beklentisi, en az 4 puanlık bir artış yapılıp ortalama fonlama maliyeti ile politika faizinin eşitlemesi yönünde. Antalya iş dünyası da döviz kurundaki artışın dizginlenebilmesi için faizlerin makul oranda artırılmasını, zamanı gelmiş bir hamle olarak değerlendiriyor. Kurdaki artışın devam etmesi halinde Türk markalarının dünya ile rekabette oldukça zorlanacağını ve enflasyonda istenmeyen rakamlar ile karşılaşılabileceğine dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, küçük faiz artışları ile TL’nin desteklenmesinin, mevcut şartlar göz önüne alındığında müspet bir girişim olacağını söyledi.İş dünyasının pandeminin ilk zamanlarında oluşan tusunamiden en az hasarla ayrılmasında 8-9 bandına düşürülen faiz oranlarının önemli bir rolü olduğunu belirten Başkan Bahar, “Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredileri, pandemi öncesi dönemdeki yüzde 25’leri bulan faiz oranları ile verilseydi, işletmeler büyük yara alırdı. Pandemi ile birlikte faizlerin 8-9 bandına düşürülmesi, işletmelere bu şekilde bir can suyu verilmesi doğru olmuştur. Ancak ilk 6 ayı ödemesiz 3 yıla yayılan vade, pandeminin uzaması nedeniyle artık doğru bir süre olmaktan çıkmıştır. Bu kredilerin 1 yılı ödemesiz 5 yıllık vadeye yayılması gerekmektedir” dedi.Üretimde kullanılan hammadde ve ara mamüllerin ithalata dayalı olduğunu hatırlatan Bahar, döviz kurundaki her 1 kuruşluk artışın girdi maliyetlerini oldukça artırdığını ve iş dünyasında problemlere neden olduğunu dile getirdi. Mevcut şartlarda faiz artırımının doğru bir hamle olacağını ifade eden Bahar, “Faizlerin ya da döviz kurunun artması, biz sanayicileri her zaman rahatsız eder. Çünkü döviz ya da faizlerdeki herhangi bir artış direk olarak maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Ancak şu an kurların daha da yukarıya gitmesini engellemek için faiz artışının zamanlamasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Eğer kur çok yukarıya çıkarsa bu sefer dünya ile rekabette daha büyük sorunlar yaşarız. Ayrıca bu durum enflasyonun daha da artmasına neden olacaktır. Küçük faiz artışları ile TL’nin desteklenmesi, mevcut şartlar göz önüne alındığında müspet bir girişim olacaktır. Hemen akabinde de her daim dile getirilip hep ötelenen siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki yapısal reformlar, artık hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilip yüksek katma değerli ihracatın ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.