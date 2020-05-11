ISPARTA'NIN SÜPÜRGE DÜNYASI

Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

0530 821 53 45











teknik servisini, bakım ve onarımını en kısa sürede yapıyor ve teslim ediyor.Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse– mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır. Kullanılan tüm parçalar orjinal parçalar olmakla birlikte sıfır parça değişimleri ile Isparta ve tüm çevre bölgelenin hizmetinde. Firma özel teknik servis olarak garantisi tükenmiş cihazların arızalarını da tamir etmekdir.arızaları, aksesuar, yedek parça sorunları, elektriksel problemler, cihazın çalışmaması vb. her türlü problemlerde sizlere çözüm odaklı hizmet sunanulaşmak için telefon ve adres bilgileri;Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü)