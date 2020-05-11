Cadde otoparkı uygulamalarına yenileri eklendi



Isparta Belediyesi tarafından daha önce 9 cadde ve sokakta uygulanan ücretli otopark uygulamasına 11 Mayıs 2020 Pazartesi (bugün) itibariyle yeni bölgeler eklendi. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulunca Korona Virüsü salgını önlemleri kapsamında daha önce alınan duraklama yapma ve park etme yasaklaması kararının kaldırılmasının ardından 5 caddede de ücretli otopark uygulamasına tekrar başlandı.



Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak’ta şehirdeki 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren 6 noktada daha uygulanmaya konmuş ve bu sayı 9’a çıkmıştı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibariyle de ilave cadde otoparkları uygulamasına geçilen bölgeler şöyle;

Eski Emniyet Müdürlüğü önü-Özkanlar Kavşağına kadar, yine karşı yolunda bulunan Özkanlar Kavşağı-Belediye önüne kadar yer alan (102 Cadde),



Eski Emniyet Müdürlüğü-Maliye Kavşağı arası (113 Cadde),

İstiklal Mahallesi 1109 Sokak (Vakıfbank-ŞAİK Anadolu Lisesi istikameti) karşılıklı,

Fevzi Paşa İlkokulu-Hacılar Çeşmesi arası (118 Cadde’nin devamı) ücretli otopark olarak hizmet vermeye başladı.

Ayrıca Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunca 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü alınan karar gereği, daha önce Korona Virüsü salgını dolayısıyla araç parkına kapatılan 114. Cadde, 113.Cadde, Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesindeki araçların duraklama yapma ve park etme yasaklaması 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibariyle sonlandırıldı.

Bu kararla da ilgili caddelerde ücretli otopark uygulaması tekrar başlatılmış oldu.