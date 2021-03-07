Mick and Trudie isimli ingiliz iki karı koca youtuber youtube kanallarından Isparta'yı böyle tanıttılar!

I​sparta ilgi alanı olarak gözden kaçabilecek bir şehir ama KIŞ'ta ISPARTA'nın da sunabileceği çok şey var!Davraz kayak merkezi kapınızın eşiğinde ve hava koşulları kayak için uygun olduğu için kiralık arabamızla inip şehirde kalmaya karar verdik!Isparta gülleriyle ünlüdür ve Fethiye'den arabayla sadece üç buçuk saat uzaklıktadır.Tüm yıl boyunca her bütçeye uygun çok sayıda şehir oteli olduğundan, iyi imkanlara sahip olan Barida Hotel'de kaldık.Bu filmde size Isparta'yı ziyaret ettiğinizde lavanta tarlalarının gizli mücevheri Kuyucak köyüne yakın mezra köyü de dahil olmak üzere neler bulabileceğinizi göstereceğiz! Davraz, Eğiridir gölü ve Burdur ilçesine bağlı Sagalassos'ta kayak nasıldı?Hepsi Isparta'dan kısa bir sürüş mesafesinde ve bölgedeyseniz kesinlikle görülmeye değer.