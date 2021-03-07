İçinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme dönemi dinamik denetim süreciyle destekleniyor.İlimizin risk grubunun mavi kategoriye düşürülmesi ve risk durumunun artmaması için Vali Ömer Seymenoğlu başlatılan denetim seferberliğiyle birlikte alanda denetim çalışmalarına katılıyor.Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile Milas Mesireliği ve Gölcük Tabiat Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarımızı ziyaret eden Vali Seymenoğlu salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verip sürdürülen mücadele için vatandaşlardan destek istedi.