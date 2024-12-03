Isparta'nın İhracatında ABD ve AB Ülkeleri Öne Çıkıyor

Isparta, 2024 yılı Kasım ayında ihracatta önemli bir başarıya imza attı. 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelere yapılan ihracatlar dikkat çekti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Birleşik Krallık da Isparta'nın ihracatında önemli bir yere sahip oldu.

Kasım Ayı İhracat Verileri

Isparta, Kasım 2024'te toplam 27,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Kasım döneminde ise toplam ihracat değeri 382 milyon dolar oldu.

Ülkeler Bazında Öne Çıkan İhracat Rakamları (Bin Dolar):

Ülke Kasım 2024 Ocak-Kasım 2024 ABD 5.661,11 56.237,03 Almanya 2.096,07 62.512,02 Fransa 1.857,13 30.674,07 İspanya 2.535,34 23.312,63 İtalya 494,03 11.883,41 Birleşik Krallık 2.369,94 20.181,86

İhracat Atlasında ABD ve Almanya Önde

Kasım ayında en yüksek ihracat rakamı ABD ile gerçekleştirildi. ABD'ye toplamda 5,6 milyon dolar, Almanya'ya ise 2 milyon dolar ihracat yapıldı. Ocak-Kasım döneminde Almanya, 62,5 milyon dolarla Isparta’nın en fazla ihracat yaptığı ülke olarak öne çıktı.

Diğer Öne Çıkan Ülkeler

Isparta’nın ihracatında Asya ülkeleri de önemli bir yer tutuyor. Hindistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere yapılan ihracat, bölgenin ihracat çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Hindistan : 1.626,30 bin dolar (Kasım 2024)

: 1.626,30 bin dolar (Kasım 2024) Çin : 1.619,88 bin dolar (Kasım 2024)

: 1.619,88 bin dolar (Kasım 2024) BAE: 1.035,70 bin dolar (Kasım 2024)

Genel Değerlendirme

2024 yılı boyunca sürdürülen yoğun ihracat çalışmaları, Isparta'nın uluslararası pazardaki güçlü yerini koruduğunu gösteriyor. Başta gül ve lavanta ürünleri olmak üzere, tarım ve sanayi alanında üretilen çeşitli ürünlerin ihracatı, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Isparta’nın İhracattaki Başarısı

Isparta, 2024 Kasım ayında gerçekleştirdiği ihracatla sadece Türkiye ekonomisine değil, küresel ticarete de güçlü bir katkı sundu. Özellikle ABD ve AB ülkeleri ile süregelen ticaret ilişkileri, Isparta’nın uluslararası pazarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor.