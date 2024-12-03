Isparta'nın Ekim 2024 ihracatı: 33.131,31 dolar.

Büyük tehlike

İhracatta şok oranlardaki düşüş devam ediyor. Daha önce aylık 40 milyon bandında ihracata sahip Isparta'da şimdi bu oran 20'li sayılara kadar geriledi. İhracat geliri yok ise gelecek de yok. Isparta 'Orta Gelir Tuzağı'na saplanıyor.



Kasım ihracatı sadece 27,3 milyon dolar

Isparta, 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 27 milyon 348 bin 39 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran 30 milyon 526 bin 52 dolar idi. Isparta Ekim 2024'te ise 33 milyon 131 bin dolar idi.



500 milyon dolar gelir hedefi yine gerçekleşmedi

Isparta yıllık 500 milyon dolar ihracat hedefine yine erişemedi. Zira 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 382 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 403 milyon dolar idi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 500 milyon dolar ihracat hedefi 2024'te de gerçekleşmedi.



-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Kasımdöneminde ihracat -9,5 oranında geriledi

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 202bin050dolar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu oran223 bin 286dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23) (eksi) -9,5; Pay ('24) (%)1,0 olarak hesaplandı.



-Ocak- Kasım2024 ihracatı geçen yıla kıyasla 0,8 oranında düştü

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 383 milyon 159 bin dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 2 milyar 402 milyon 258 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23)- (eksi) 0,8;Pay ('24) (%)1,2 olarak hesaplandı.



ŞehirKa.'24 Oca.- Ka.'24 (Bin dolar) Türkiye Sırası



Antalya 167.642,46 1.964.668,54 15

Isparta 27.348,39 382.014,81 33

Burdur 12.489,59 202.972,53 45



Toplam 202.050 2.383,159

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2024 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 29.527,45

Şubat 26.082,20

Mart 31.449,23

Nisan 27.068,32

Mayıs 42.366,92

Haziran 48.662,63

Temmuz 52.759,00

Ağustos 33.052,47

Eylül 31.734,36

Ekim 33.131,31

Kasım 27.348,39



Toplam 382.014,81

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2023 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 31.332,63

Şubat 28.188,89

Mart 39.067,58

Nisan 30.120,53

Mayıs 34.971,21

Haziran 56.645,29

Temmuz 41.547,76

Ağustos 37.841,23

Eylül 40.921,67

Ekim 32.857,93

Kasım 30.526,52

Aralık 28.987,35



TOPLAM 432.715,31

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Isparta'nın Kasım 2024 ihracatı:27.348,39dolar.

Isparta'nın Ocak-Kasım2024 İhracatı:382.014,81 dolar.

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Isparta'nın Kasım 2023 ihracatı:30 milyon 526 bin 52 dolar.

Isparta'nın Ocak-Kasım2023 İhracatı:403 milyon 831 bin 30 dolar.

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Isparta'nın Ekim 2024 ihracatı: 33.131,31 dolar.

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