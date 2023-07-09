Isparta'nın Göz Kamaştıran Yeni Cazibe Merkezi: Kirazlıdere Cam Terası!

Isparta, muhteşem bir görsel şölene hazırlanıyor! Kirazlıdere'de bulunan restoran kafe önüne Türkiye'nin en büyük cam teraslarından biri inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte ve 35 metre uzunluğunda olan bu 300 metrekarelik cam seyir terası, vatandaşlara huzur ve büyüleyici manzaralar sunacak.



Ekipler, gece aydınlatmalarıyla süslenecek ve görsel şovlar sunacak olan seyir terasındaki elektrik hat çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kirazlıdere Cam Terası, lazer ışıklarla donatılmış ayak ve yürüyüş yollarıyla Isparta'ya farklı bir görsel deneyim sunacak.

Isparta'nın yeni cazibe merkezi olan Kirazlıdere Cam Terası, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Şehrin seyir terasında soluk kesici güzellikleri keşfetmek için heyecanla bekleniyor!

Çelik montajları tamamlanan cam terasın elektrik altyapı çalışmaları da son aşamasına geldi. Terasın aydınlatılması ve görsel ışık şovları için elektrik altyapısı hazırlandı. Şimdi ise yürüyüş yolu ve terasın cam montajları gerçekleştirilecek.Ekipler, gece aydınlatmalarıyla süslenecek ve görsel şovlar sunacak olan seyir terasındaki elektrik hat çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kirazlıdere Cam Terası, lazer ışıklarla donatılmış ayak ve yürüyüş yollarıyla Isparta'ya farklı bir görsel deneyim sunacak.Isparta'nın yeni cazibe merkezi olan Kirazlıdere Cam Terası, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Şehrin seyir terasında soluk kesici güzellikleri keşfetmek için heyecanla bekleniyor!