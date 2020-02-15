ISPARTA'NIN EĞLENCEYE AÇILAN BÜYÜLÜ DÜNYASI, FUNCİTY...!

Funcity,

Iyaşpark

1. katta...













































































































İnsanın biraz eğlenmeyi hak ettiğini biliyoruz. Uzun yıllar boyunca, Funcity, Isparta'nın önde gelen Aile Eğlence Merkezi olmuştur ve her yaştan ziyaretçiye çocuk gibi oynama şansı sunmaktadır.Funcity, yeteneklerinizi deneyebileceğiniz oldukça heyecan verici oyun seçeneklerine sahiptir.Oğlunuz video oyunlarını tercih ederken kızınız crazy ball oynayabilir. Sizde eşiniz ile bowling yada bilardoda kapışabilirsiniz.Funcity'de yeteneklerinizi test etmeye ne dersiniz? Funtcity, tüm ailenizle birlikte sizi eğlecenin kalbine davet ediyor.İster eğlence arıyor olun, ister yeni bir şeyler denemek isteyin, Funcity'de herkesin keyif alacağı bir şey var!