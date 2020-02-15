ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

Cenaze sahiplerinin, merasime katılanlara yemek vb. ikramlarda bulunması uygun mudur?

Bir yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin, taziye için gelen misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından mek¬ruh görülmüştür. Bunun yerine komşular veya yakınlarının, cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikramda bulunmaları sünnettir.

Bunun yanında cenaze sahiplerinin mezarlıkta veya evde helva, ekmek gibi şeyler dağıtmalarının dinî bir dayanağı yok¬tur. Dinî bir gereklilik olarak görmeden yapılmasında bir sakın¬ca olmayacağı söylenebilirse de bu tür uygulamaların kısa süre sonra cenazeyle ilgili bir dinî hüküm olarak algılanması tehli¬kesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ikramlar dinî bir zorunlu¬luk olarak yapılırsa, bid’at ve hurafe sayılır.

AYET

“O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Tegâbün, 64/16)



HADİS

Abdullah b. Ca’fer’den (r.a.) rivayete göre, Ca’fer’in ölüm ha¬beri gelince Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Ca’fer ailesi için yemek hazırlayın, çünkü başlarına kendilerini meşgul ede¬cek bir hâl geldi.”



DUA

“Günümüz hayırlı ve bereketli olsun Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle.”