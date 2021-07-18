Isparta'dan MasterChef yemek yarışmasına katılan Cemile Büyükyıldırım yaptığı Kabune Pilavı ve üzüm hoşafı ile 3 evet alarak 2. tura geçmeye hak kazandı.
Masterchef'in 3'lü elemelerinde yarışmacılara Çökertme Kebabı yapmaları istendi. Yarışmaya Isparta'dan katılan Cemile Büyükyıldırım'ı Çökertme Kebabı'nın içindeki patatesin pişmemesi yaktı. Büyükyıldırım masterchef juri üyelerine: ''Patatesi geç attım, kendi hatam yüzünden oldu. Size böyle kötü bir patetes sunduğum için gerçekten özürdilerim...'' Dedi. Yapılan değerlendirmelerde Cemile Büyükyıldırım yarışmadan elendi.
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