MASTERCHEF'TE ISPARTA RÜZGARI SONA ERDİ!

Isparta'dan MasterChef yemek yarışmasına katılan Cemile Büyükyıldırım yaptığı Kabune Pilavı ve üzüm hoşafı ile 3 evet alarak 2. tura geçmeye hak kazandı.Masterchef'in 3'lü elemelerinde yarışmacılara Çökertme Kebabı yapmaları istendi. Yarışmaya Isparta'dan katılan Cemile Büyükyıldırım'ı Çökertme Kebabı'nın içindeki patatesin pişmemesi yaktı. Büyükyıldırım masterchef juri üyelerine:Dedi. Yapılan değerlendirmelerde Cemile Büyükyıldırım yarışmadan elendi.