Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdiği iddia edilmişti.

DHA'nın haberinde, önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği ifade edilmişti.



'KISITLAMA' İDDİASINA YALANLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bilim Kurulu aşı olmayanlara kısıtlama olmasına yönelik herhangi bir öneride bulunmadı.



YURT DIŞINDA BENZER ÖRNEKLER VAR

Öte yandan, bazı ülkelerde aşılanma oranını artırmak için benzer uygulamalar yapılıyor. İsrail'de 'Yeşil Geçiş' uygulamasıyla vatandaşlar belli yerlere aşı kimliği ile girebiliyor.

Avusturya ve İsviçre'de de aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da test sonucu negatif çıkmış kişilere yönelik benzer uygulamalar başlatıldı.

