Ispartalı İş Adamları Şehrin Üniversitesini Yakından Tanıdı

“Daha önce görmediğim birçok alanı gördüm ve çok mutlu oldum”

Geliştirdiği projeler ile şehri bir araya gelen Süleyman Demirel Üniversitesi, bürokratlardan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, sanayicilerden eğitimcilere pek çok alanda yer alan konuklarını ağırlamaya devam ediyor.Her hafta düzenlediği yerleşke gezi programı ile üniversitemizin fiziki ve akademik yöndeki gelişimini paylaşan üniversitemiz bu hafta iş adamlarını konuk etti. Dinleyicisi ile 97.0 frekansında buluşan, gerçekleştirdiği başarılı yayınlar ile övgü toplayan “Radyo SDÜ”yü ziyaret eden iş adamları, RATEM bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.Daha sonra “Çalgı Belgeliği” ni inceleyen iş adamları, burada Teke Yöresine ait el emeği ile 200 yıl önce imal edilen kemik düdük, dilsiz kaval, kabak kemane, tırnak kemane, Yörük kemane gibi 150 enstrümanı yakından görme fırsatı buldu.Ardından 7 gün 24 saat hizmet veren ve “Işıkları Hiç Sönmeyen Kütüphane” olarak tanımlanan 4 katlı; 8 bin metrekare yüzölçümlü, 950 kişilik oturma kapasitesine sahip Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi ziyaret edildi. İş adamları, buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan 60 önemli şahsiyetin portrelerinin yer aldığı Halı Müzesini de gezdi.Daha sonra yakın zamanda Üniversitemiz bünyesinde hizmete açılacak olan Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi” tanıtıldı. Konuklara, hastane bünyesinde bulunan 3 genel ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, 27 yatak, lokal ameliyathane, poliklinik, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi, biyokimya laboratuvarı hakkında bilgi verildi.Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi alan iş adamları, program kapsamında son olarak Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini (YETEM) ziyarette bulundu. YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edinildi.Üniversitemizin düzenlediği program ile ilgili düşüncelerini dile getiren İş Adamı İsmail Tanışman, üniversitelerin halkı ve kenti ile buluşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak “Bugün burada üniversitemizin konuğu olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversitemizle bir arada olmaktan, faaliyetleri hakkında bilgi edinmekten ve nasıl faydalanacağımız konusunda bilgi almaktan çok mutluyuz. İlk kez bir kemik kavalı gördüm buradan başka bir yerde de göreceğimi sanmıyorum. Daha önceden görmediğim birçok alanı gördüm ve çok etkilendim.” dedi.Gezinin son kısmında ise Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, konuklarla bir araya geldi. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemizin bilimsel, sosyal, kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.