İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan bir duygusal komedisi olan “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli tiyatro oyunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde seyircisiyle buluştu. Usta tiyatrocular Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent, Mahir Akgündoğdu, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük risk alan bir adamın hikayesini sahneye yansıttı. Oyun, tiyatroseverlerin büyük beğenisini topladı.