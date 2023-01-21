Programdaki konuşmasına Isparta’nın, atalarımızın bu topraklara ayak bastığı tarihten itibaren medeniyetimize fikir ve düşünce anlamında çok büyük hizmetler etmiş, büyük hizmetlerde bulunmuş insanlar yetiştiren çok değerli bir yurt parçası olduğunu söyleyerek başlayan Vali Baruş, “ Selçuklu’ dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine kadar burada yetişen büyüklerimizin hatıralarını layıkıyla yaşatmak, torunları olarak da bizim vazifemiz olması gerek diye düşünüyorum. Kınalızâde Ali Efendi neden önemli? Bizim tarihimiz, medeniyetimiz için bize hayat düsturu olabilecek düşünceleri, fikirleri kitap haline getirmiş ve bunu hem devletin hem de zamanın büyüklerine sunmuştur. Ahlâk-ı Alâî kitabı gerçekten hepimiz için hayat üzerine çok değerli düsturlar barındıran ve bizlere hayat rehberi olması gereken fikirleri içeren bir kitap. İşte Isparta bu değerlere sahip çıkarak medeniyette ki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Geçmişine sahip çıkmayanlar geleceğe sağlıklı adımlar atamazlar. Onun için Isparta’nın her tarafında devlet büyüklerimizin ve tarihteki büyüklerimizin isimlerini yaşatmak, büyük bir erdem olsa gerek diye düşünüyorum. Isparta Belediyemizin Belediye Başkanımız önderliğinde yapmış olduğu çalışmanın çok değerli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu alanda Ayşe Sıdıka Oktay hocamızın da çok değerli çalışmalarda bulunuyor. Bize de bu hatırlatmayı yapan kendisidir. Kınalızâde Ali Efendi’nin fikirlerinin de tüm insanlarımıza öğretilmesi, neşredilmesi anlamında da çalışmaları konferanslar şeklinde devam edecek inşallah. Önümüzdeki yıllarda da bu geleneğin devam etmesini ümit ediyorum. Isparta’nın farklı yerlerinde bu topraklara hizmet etmiş insanların isminin de yaşatıldığını görüyoruz. Şehitlerimizin isminin yaşatıldığı gibi her sokağımızda, okulumuzda onların isimleri var. Çocuklarımız, nesillerimiz bu topraklar üzerinde yaşamanın kıymetini çok iyi bilsin diye yapılıyor bunlar “ dedi.