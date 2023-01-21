Ispartalı Büyük Alim Kınalızâde Ali Efendi Adına Park Açıldı
Bir dönem Fatih Sultan Mehmed’e hocalık yapan Isparta’nın yetiştirdiği önemli alimlerden Abdülkadir Efendi’nin torunu Kınalızâde Ali Efendi’nin ismi Hisar mahallesindeki parka verildi.
1510 tarihinde Isparta’da doğan Kınalızâde Ali Efendi zamanında medreselerde okutulan bütün ilimleri tahsil etmiş, tefsir ve hadis ilimleri gibi dini ilimler dışında matematik ve astronomi ilimlerinde de uzmanlaşmıştır. Arapça, Türkçe ve Farsça şiirler yazan Ali Efendi aynı zamanda kendi döneminde Osmanlı’da felsefe ve hikmet ilimleriyle meşgul olan ender kişilerdendir. Ali Efendi çeşitli illerde müderrislik yaptıktan sonra yine birçok ilde kadılık yapmış ardından ise Anadolu Kazaskeri görevine getirilmiştir. Kınalızâde Ali Efendi 21 Ocak 1571 tarihinde vefat etmiştir. Kabri İstanbul’dadır.
Kınalızâde Ali Efendi için düzenlenen program dedesi Abdülkadir Efendi’nin Hisar mahallesinde bulunan kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Ziyarete Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Müftüsü Bayram Şahin ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile mahalle sakinleri katıldı.
Kabir ziyaretinin ardından Müftü Şahin tarafından dua edildi. Ziyaret sonrası Kınalızâde Ali Efendi’nin adının verildiği parka geçen Vali Baruş ve katılımcılar burada düzenlenen programa iştirak etti.
Programdaki konuşmasına Isparta’nın, atalarımızın bu topraklara ayak bastığı tarihten itibaren medeniyetimize fikir ve düşünce anlamında çok büyük hizmetler etmiş, büyük hizmetlerde bulunmuş insanlar yetiştiren çok değerli bir yurt parçası olduğunu söyleyerek başlayan Vali Baruş, “ Selçuklu’ dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine kadar burada yetişen büyüklerimizin hatıralarını layıkıyla yaşatmak, torunları olarak da bizim vazifemiz olması gerek diye düşünüyorum. Kınalızâde Ali Efendi neden önemli? Bizim tarihimiz, medeniyetimiz için bize hayat düsturu olabilecek düşünceleri, fikirleri kitap haline getirmiş ve bunu hem devletin hem de zamanın büyüklerine sunmuştur. Ahlâk-ı Alâî kitabı gerçekten hepimiz için hayat üzerine çok değerli düsturlar barındıran ve bizlere hayat rehberi olması gereken fikirleri içeren bir kitap. İşte Isparta bu değerlere sahip çıkarak medeniyette ki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Geçmişine sahip çıkmayanlar geleceğe sağlıklı adımlar atamazlar. Onun için Isparta’nın her tarafında devlet büyüklerimizin ve tarihteki büyüklerimizin isimlerini yaşatmak, büyük bir erdem olsa gerek diye düşünüyorum. Isparta Belediyemizin Belediye Başkanımız önderliğinde yapmış olduğu çalışmanın çok değerli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu alanda Ayşe Sıdıka Oktay hocamızın da çok değerli çalışmalarda bulunuyor. Bize de bu hatırlatmayı yapan kendisidir. Kınalızâde Ali Efendi’nin fikirlerinin de tüm insanlarımıza öğretilmesi, neşredilmesi anlamında da çalışmaları konferanslar şeklinde devam edecek inşallah. Önümüzdeki yıllarda da bu geleneğin devam etmesini ümit ediyorum. Isparta’nın farklı yerlerinde bu topraklara hizmet etmiş insanların isminin de yaşatıldığını görüyoruz. Şehitlerimizin isminin yaşatıldığı gibi her sokağımızda, okulumuzda onların isimleri var. Çocuklarımız, nesillerimiz bu topraklar üzerinde yaşamanın kıymetini çok iyi bilsin diye yapılıyor bunlar “ dedi.
Belediye Başkanı Başdeğirmen ise Isparta Belediyesi olarak, ülkemiz ve milletimize hizmet etmiş devlet büyüklerimizin isimlerinin yaşatılması için çeşitli çalışmalara imza attıklarını belirterek Kınalızâde Ali Efendi’nin adının dedesinin türbesine en yakın yerde yaşatılacağını söyledi.
Program helva ikramıyla son buldu.