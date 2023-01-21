Tüm öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Baruş “Birinci dönem öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz büyük bir emek sarf ettiler ve öğrencilerimiz bu emeğin sonucunda karnelerini almaya hak kazandı. İkinci döneme daha güzel bir şekilde hazırlanmak, daha rahat bir zihinle gelmek için de iki haftalık bir ara verecekler. Bu iki haftalık süreyi çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın da talimatlarıyla karnelerini alan her çocuğumuza birer kitap hediye edeceğiz. Bu tatil süresince bu kitapları okuyacaklar, dönünce de öğretmenleriyle birlikte kitapların değerlendirmesini yapacaklar. Çocuklarımız gerçekten bizim için çok büyük önem taşıyor. Onlar bizim geleceğimiz, onlara yapılan yatırım, onlara verdiğimiz emek hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceklerini umuyorum. Bu iki haftalık süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini umuyorum ve aile içerisindeki iletişimin, ilişkilerin daha sağlıklı hale gelmesi için aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini temenni ediyorum. Zihinleri dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme gireceğiz inşallah. Okullarımızdaki güçlendirme çalışmaları da devam ediyor, tamamlanmış olan tüm okullarımızı ikinci dönem eğitim ve öğretime açacağız. Daha iyi ortamlarda çocuklarımız eğitimlerini almaya devam edecekler, ikinci dönemin de birinci dönemden daha başarılı geçmesini temenni ediyorum. Karnelerini vereceğimiz öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok kıymetli öğretmenlerimize de ilimiz eğitimine verdikleri emeklerden dolayı müteşekkir olduğumu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.