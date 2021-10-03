Fransa’ya ihracat 6 milyon dolar bandını aştı

Isparta 1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa’ya 6 milyon 090 bin 39 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak-30 Eylül 2021 tarihleri arasında ise bu değer 19,8 milyon dolar olarak hesaplandı.



-ABD’ye 3,6 milyon dolar ihracat

Isparta Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 3 milyon 694 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Antalya Serbest Bölge’ye ihracatı ise 2,7 milyon dolar oldu.



-Almanya, İspanya, İngiltere

Isparta Almanya’ya 2,6; İspanya’ya 2,3; Birleşik Krallık’a ise 1,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bulgaristan, İtalya, Rusya ve Türkmenistan yüksek ihracat yapılan ülkeler oldu.



Ülke Eyl. Oca. -Eyl.

FRANSA 6.090,39 19.860,01

ABD 3.694,96 32.320,64

ÇİN 3.306,93 32.159,26

ANTALYA S.B. 2.761,80 23.124,58

ALMANYA 2.619,33 39.382,31

İSPANYA 2.345,98 14.526,95

BİRLEŞİK KRALLIK 1.961,96 16.196,37

BULGARİSTAN 905,02 3.772,78

İTALYA 772,87 11.415,90

RUSYA 576,88 8.399,72

TÜRKMENİSTAN 474,12 2.686,86

İSVEÇ 349,02 3.751,63

BELÇİKA 312,56 780,62

ÖZBEKİSTAN 250,69 57.489,75

YUNANİSTAN 221,50 946,72

İSVİÇRE 188,67 1.163,31

İSRAİL 150,72 1.988,47



Toplam 34.551,72 339.616,70