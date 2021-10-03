Çiğdem Gül Isparta'da sahne alıyor

Türk Halk Müziği ve gündemdeki eserleri kendine has yorumlayan Sanatçı Çiğdem Gül, Ramada Hotel Isparta'da sevenleriyle buluşuyor. Kentte uzun yıllardır müzikle uğraşan, Isparta,Burdur, Antalya, Bursa ve ülkenin birçok şehrinde düzenlenen etkinliklerde sahne alarak, halk müziği ile sevenlerinin yüreğine dokunan Sanatçı Çiğdem Gül, bundan böyle Cuma ve Cumartesi akşamları Ramada Hotel'de sahne alacak. Solistliğinin yanında, çaldığı bağlamasıyla uzun yıllardır sevenlerinin gönlünde taht kuran Sanatçı Çiğdem Gül, Orkestra Şefi Şentürk Özdemir ve Müzisyen / Solist Eray Ağır ile birlikte haftanın 2 günü Isparta'da sevenleriyle buluşacak.