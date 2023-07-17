Isparta'daki Sürücüler Arabanızı Kontrol Edin! Kontrol Etmezseniz 1.671 TL Cezası Var!

Dikkat! Araba Sahipleri İçin 16 Temmuz Duyurusu: Arabanızı Mutlaka Kontrol Edin, Aksi Halde 1.671 TL Cezası Var!

Trafikte seyahat eden herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme duyuruldu. Araba sahiplerine, araçlarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Aksi takdirde, 1.671 TL ceza alacakları belirtildi. Yılbaşında trafik cezalarına yapılan yüzde 112,9 oranındaki zam ile birlikte, trafik cezalarının caydırıcı bir etkisi olduğu ve sürücülerin trafik kurallarına uymasının sağlandığı ifade edildi.

Trafik cezaları örnekleri verildiğinde, kırmızı ışık ihlalinin 951 TL, hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanların 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50 arasında aşanların ise 1.979 TL ceza alacağı paylaşıldı. Hız sınırlarına uyulmamasının kazaların çoğunluğuna neden olduğu vurgulanırken, caydırıcı cezaların büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Haberde aktarılan bilgilere göre, emniyet şeridini ihlal etmenin cezasının 1.823 TL'den 4.064 TL'ye kadar çıktığı, sigortasız araç kullanmanın bedelinin ise 196 TL'den 436 TL'ye yükseldiği belirtildi.

Buna ek olarak, trafiğe çıkmadan önce plakaların kontrol edilmesi gerektiği vurgulanarak, plakanın okunmasını engelleyecek herhangi bir parçanın bulunması durumunda 1.671 TL ceza verileceği bildirildi.

Araba sahiplerinin, trafikte seyir halindeyken bu caydırıcı cezalara maruz kalmamak ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için araçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Trafik kurallarına uyum sağlanması, kazaların önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması açısından hayati önem taşıyor.