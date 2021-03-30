İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 20 -

Karar Tarihi : 30/03/2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2021 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda; Sinema Salonlarının faaliyetlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve 2020/95 sayılı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 31.12.2020 tarih ve 2020/110 sayılı Karar ile de 1 Mart 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış, bilahare İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26.02.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Karar ile de 1 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarih ve 5676 sayılı Genelgesinde; “…Gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin uygun olacağı değerlendirildiği…” belirtilmiştir.

Bu doğrultuda;

İlimizde faaliyet gösteren sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

