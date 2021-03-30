Altında sert hareket! Fiyatlar bir anda değişti

Son dakika haberi: Haftaya 8.07'den başlayan dolar/TL, 30 Mart sabahı 8.41'de. Gram altın fiyatı ise kurdaki yükseliş sonrası 458 TL'yi aştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dolar kuru, TCMB'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası yukarı yönlü hareketine haftanın 2. işlem gününde de devam ediyor.ABD'de 10 yıllıkların faizlerinde yaşanan yükseliş sonrası Mart ayında TCMB'nin beklentilerin üzerinde 200 bp faiz artışı dolar kurunu 7.20'lere kadar çekmişti.TCMB'de yaşanan bayrak değişimi sonrası dolar kuru 8.50'yi test ettikten sonra 7.70'e gevşerken burada kalıcı olunamadı.Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.41 TL'den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 454 TL üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 465 seviyesini test ediyor.ABD'de 10 yıllıkları 1.74 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine gelirken, dolar endeksi 93'e dayandı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 14'ten yüzde 20'ye geldi.