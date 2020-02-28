Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren il genelinde mesai saatlerinin değişeceğini belirten resmi yazıyı ildeki kamu kurumlarına gönderdi.



ISPARTA’DA 2 MART PAZARTESİ GÜNÜ,

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK

Vali Ömer Seymenoğlu imzasıyla gönderilen resmi yazıda, 657 sayılı Kanunun 100. maddesine dayanılarak, 2 Mart 20202 Pazartesi gününden itibaren daha önce sabah 08:00 ila 12:00, öğleden sonra ise 13:00 ila 17:00 arasında olan mesai saatlerinin belirtilen tarihten itibaren sabah 08:30 ila 12:30, öğleden sonra ise 13:30 ila 17:30 arasında olacak şekilde değiştirileceği duyuruldu.



ÖZEL ÇALIŞMA SAATLERİ

BULUNAN KURUMLAR HARİÇ

Söz konusu yazıda ayrıca, özel çalışma saatlerine haiz kurum ve kuruluşların valiliğin bilgisi dahilinde kendi kanun ve talimatlarına göre çalışma saatlerini ayarlayabilecekleri bildirildi.