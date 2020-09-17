17 Eylül 2020 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı ve aralıksız olarak düzenlenen koronavirüs denetimleri Isparta il merkezinde de Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşturulan 475 farklı ekip ve 3.250 görevli ile kararlılıkla ve sıklıkla devam edilmektedir. Denetimler kapsamında ekipler, kafeler, lokantalar, berber ve kuaförler, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri düğün salonları halı sahalar gibi birçok yeri denetlemektedirler. Kontrollü sosyal hayat döneminde tüm halkımızın konuya ilk günkü ciddiyet ve hassasiyetle yaklaşmaları maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmaktadır.“Sağlık İçin Hepimiz İçin”