Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin Madalyaları Tevcih Edildi

Cumhurbaşkanlığımız tarafından aziz şehitlerimiz; Burhan Açıkkol, Şükrü Çakar ve Ali Hekim’in ailelerine kahraman gazilerimiz; Abdurrahman Aydoğdu, Eyüp Çetin, Süleyman Altuntay, Hakkı Tuncel, Seyfettin Kayacan, Hakan Aksoy ve Umut Şimşek’e tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlenen törene, başta aziz şehitlerimizin aileleri olmak üzere, kahraman gazilerimiz, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Vekili Albay Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tören, İstiklal Marşı’mızın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından Ku’ran-ı Kerim tilaveti sunularak, Müftü Bayram Şahin tarafından dua edildi.Törende bir konuşma yapan Vali Ömer Seymenoğlu; “Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri, değerli gazilerimiz ve aileleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alacak tüm şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize bu vakur duruşları için şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Gazilerimize, mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli aileler, bu ülke, şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz, bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür, birer garantisidir.Malazgirt’ten, İstanbul’un fethine, Çanakkale’den 15 Temmuz’a uzanan inanç, var olma, toprağına, bayrağına ve imanına sahip çıkma inancıydı. Bu inanç ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıydı. Bu süreçte binlerce şehit verildi. Ama vatanın bir karış toprağı hainlere verilmedi. Saygıdeğer misafirlerimiz, herkes boyunduruğa razı olabilir; biz olamayız. Herkes ölümden, canını feda etmekten imtina edebilir; biz edemeyiz. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur. Bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her biri, erkeğiyle, kadınıyla, hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki, bu topraklar hala bizim vatanımızdır.Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitliktir. Şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet bu devlet size minnettardır. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değil, onu biliyoruz. Onlar en büyük mükâfatı, Rabbimizden alacaklar, onu da biliyoruz. Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri ve gazilerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere ve gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum.Şehitlerimizi ve gazilerimizi gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerini ve gazilerimizi de asla unutmayacağız. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı uzun bir ömür temenni ediyorum. Şehit ailelerimize bitmeyeceğini bildiğim yürek acıları için sabırlar diliyorum. Sizlere takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyasının, bu devletin, bu milletin bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla aktarılmasını temenni ediyorum.” dedi.Konuşmasının ardından Vali Ömer Seymenoğlu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına; Şehit Burhan Açıkkol adına babası Durmuş Açıkkol’a Şehit Şükrü Çakar adına kızı Emine Nehir Çakar’a, Şehit Ali Hekim adına babası Hasan Hekim’e ve kahraman gazilerimiz; Abdurrahman Aydoğdu, Eyüp Çetin, Süleyman Altuntay, Hakkı Tuncel, Seyfettin Kayacan, Hakan Aksoy ve Umut Şimşek’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.