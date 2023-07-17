Isparta'daki Kiracı ve Ev Sahipler Dikkat!

"Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Gece Yarısı Alınan Yeni Karar! Konut Kiraları Yüzde 25 ile Sınırlanacak"

Kısa açıklama: Gece saatlerinde duyurulan önemli kararla, TBMM Genel Kurulu tarafından konut kiralarına uygulanacak olan artışlar yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Alınan karar, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve bir önceki kira yılına ait kira bedeli yüzde 25'i geçemeyecek. Uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bu oranı aşan artışlar geçersiz sayılacak. Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar haberimizde yer alıyor.