Bunaltıcı sıcaklıklar ne zaman son bulacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklıkların önümüzdeki günlerde biraz azalması bekleniyor. Bu dönemde özellikle güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.Sıcaklıkların tüm Türkiye'yi etkilediği bu süreçte, bazı bölgelerde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Ancak rapora göre, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda bir düşüş yaşanması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde biraz azalacak olan sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seviyelere ulaşacak.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcaklık ölçümlerinin gölgede ve güneş ışınlarına maruz kalmadan yapılması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul için ise yarından itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüş bekleniyor.Meteoroloji raporunda, sıcaklıkların yakın zamanda kademeli olarak düşeceği ve mevsim normallerine ulaşacağı belirtiliyor. Ancak gelecek hafta içerisinde, özellikle 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklık artışları yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu durumun, Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının yön değiştirmesiyle ilgili olduğu açıklanıyor.Vatandaşlar, güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor. Özellikle kronik sağlık sorunu olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de hafta sonu için yüksek sıcaklıkların beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini bildirmiştir.