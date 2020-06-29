Isparta ili Keçiborlu İlçesi Senir kasabası Orta mahallesinde; 25 Haziran 2020 tarihinde kendisini Jandarma personeli olarak tanıtan şahıs tarafından, evde bulunan paraların Terör Örgütüne ait olduğu iddiasıyla; K.A. ve S.A. isimli mağdurlar dolandırılmıştır. Şüpheli/şüphclilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli J.K.lığı JASAT ve Keçiborlu İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen O.N.S. isimli şüpheli şahıs, icra edilen takip ve operasyon sonucunda Denizli ilinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.