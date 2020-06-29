YENİŞARBADEMLİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



Doğa sporları severlerin vazgeçilmez alanlarından biri olan Yenişarbademli ilçesinde bulunan Melikler yaylası bilimsel veriler ile de ülkemizin en karalık bölgesi olduğu tescillendi.

Bölgede bu günlerde çadırlar kurulmaya başlanıldı.



Dedegül dağlarının eteklerinde bulunan melikler yaylası yaz sıcaklarının başlaması ile birlikte sahil kentlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.



Geçtiğimiz yıl 3. düzenlenen gökyüzü karanlık parkı etkinlikleri bu yıl ziyaretçilerini yeniden ağırlayacak. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında katılım sınırlı sayıda ve bilim adamları düzeyinde gerçekleştirilecek. Bölge artık yayla turizmin yanı sıra astro turizmle de büyük ilgi odağı olma yolunda ilerliyor.



Yenişarbademli ilçesi için diğer bir doğal güzellik ise pınar

gözü mağarası. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Pınar gözü Mağarası da günü birlik ziyaretçilerini bekliyor.