BENİ DİNLER MİSİN PROJESİ
TÜRKiYEYE ÖRNEK OLDU
Yeşilay 2023 yılında projelerle bağımlılığa dikkat çekmeye devam edecek.
Yeşilay Isparta Şubesi Başkanı Fatih Meydan, şubenin Cumhuriyet Caddesindeki yeni yerini tanıttı, projeleri hakkında bilgi verdi.
Meydan, yaptığı açıklamada tüm kitlelere yönelik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Meydan,
"Beni dinler misin projesi ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.
Spordan destek alınacak. Okullarda sokak oyunlarında madde kullanımına dikkat çekilecek." dedi.