KULÜPLER TAEKWONDO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

*REKOR KATILIM*

SEREMONİ TÖRENİ

Kulüpler Taekwondo Türkiye Şampiyonası ilimiz ev sahipliğinde SDÜ Atatürk Spor Salonu'nda başladı.Sporcu katılım sayısıyla Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyonanın seremoni töreni yapıldı.İlimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nın sona ermesinden ardından Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek.Isparta önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 11-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nın hemen ardından Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu’nda başladı.Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 4000 sporcunun katıldığı Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonu teknik toplantısı 14 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00’da Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın seremoni töreni 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14:00'da SDÜ Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.Törene Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş başta olmak üzere Taekwonda Federasyon Başkanı Metin Şahin, Jandarma Komutanı Sabri Küyük, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Ali Dulupçu, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen katıldı.Törende konuşan Vali Aydın Baruş şampiyonaya katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turnuvada yarışacak sporculara başarılar diledi.Isparta'nın ev sahipliğinden dolayı memnuniyeti dile getiren Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin Şampiyonayı Mini bir Olipiyata benzeterek katılan sporcu sayısına dikkatleri çekti.İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen "Ispartamız gençlik ve spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gerek spor, gerek gençlik ve barınma alt yapılarımızla şehrin ekonomisine, prestijine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlara yapmaya hazırız.11-14 aralık tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Poomsea Şampiyonasına 1.200 sporcu, 15 -18 aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kulüpler Türkiye Şampiyonasına 4.000’in üzerinde sporcu ve bine yakın antrenörümüzün hazır bulunduğu böyle bir güzel camiaya ve böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.10 bine yakın sporcu ve sporseverin biraraya geldiği bu güzel organizasyonun ilimizde gerçekleştirilmesinde büyük emek ve katkıları olan başta Sayın Valimiz Aydın Baruş ve Federasyon Başkanımız Sayın Metin Şahin’e şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü ve personeline teşekkür ederim.Umuyorum ki bu güzel organizasyon taekwondo camiasına ilimize hayırlara vesile olur. Şampiyonanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde sona ermesi temennisi ile saygılarımı sunuyorum." dedi.Türkiye Şampiyonasına katkı sağlayan kamu, kurum ve kuruluş temsilcilerine Federasyon Başkanı Metin Şahin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.