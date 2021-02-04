ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta Senirkent İlçesi Büyükkabaca köyünde. 03 Şubat 2021 tarihinde. ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakında (12) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan; E.N.O. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe .J..K..lığı Asayiş Timleri tarafından sklandığı ikametinde yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza infaz kunımuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak desam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.