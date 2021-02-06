Fırsatçılar diyecek söz bırakmadı! Ayçiçek yağından yumurtaya kadar hile
Gıda ürünlerinde ‘gramaj oyunu’ ile halkı kandırmaya devam ediyorlar. Ayçiçek yağından yumurtaya, temizlik ürünlerinden çaya birçok üründe bu hileyi yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı.
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